Milan, è morto l’ex calciatore Sergio Tenente: aveva 80 anni (Di domenica 2 agosto 2020) Attraverso un post sui suoi profili social, il Milan ha voluto mandare un ultimo saluto a Sergio Tenente, ex calciatore deceduto all’età di 80 anni. Centrocampista, nell’arco della sua carriera ha vestito anche i colori rossoneri, con i quali si è laureato Campione d’Italia nella stagione 1961/1962. “Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’AC Milan” si legge. Leggi su sportface

CALDOGNO (VICENZA) — Papà Florindo aveva due idoli: il calciatore dell’ Inter Boninsegna, e il ciclista belga Merckx. Così finì per chiamare due dei suoi otto figli Roberto ed Eddy, senza sapere che p ...

Lutto per Roberto Baggio, morto papà Florindo

L’ex nazionale ha perso oggi il papà Florindo, morto a 89 anni, in una clinica della provincia vicentina dopo una lunga malattia. E’ stata la famiglia a diffondere la notizia con una nota. (IlNapolist ...

