METEO sino 7 agosto, da un estremo all’altro in un attimo (Di domenica 2 agosto 2020) METEO sino AL 7 agosto 2020, ANALISI E PREVISIONE Un peggioramento incombe sempre più da vicino, ma l’anticiclone africano tiene ancora l’Italia in una vera e propria fornace. Siamo però agli sgoccioli, con la canicola che presto inizierà ad essere spodestata. Un fronte temporalesco irromperà domenica sul Nord Italia, facendo finalmente da apripista all’inserimento di aria più fresca. Il grande caldo, oltre all’Italia, ha invaso oltre mezza Europa, con il raggiungimento di temperature localmente eccezionali. Sugli scudi Londra che ha raggiunto i +37,8°C, nuovo record di luglio e ad un passo dal record assoluto di +37.9°C del 25 luglio 2019 come il 10 agosto 2003. Parigi ha sfiorato i 40 gradi e sarebbe epocale, se non fosse per quanto era accaduto ... Leggi su meteogiornale

