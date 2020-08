Meteo MILANO: TEMPORALI anche violenti, le temperature caleranno di oltre 10 gradi (Di domenica 2 agosto 2020) Il Meteo su MILANO sarà fortemente instabile fin da domenica, con rischio di forti TEMPORALI accompagnati anche da grandine. Il maltempo si intensificherà ulteriormente ad inizio settimana, quando sarà associato a un forte calo termico. Domenica 2: nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 20 mm. Temperatura da 22°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Sud-Est 6 Km/h, raffiche 59 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Lunedì 3: molto nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 48 mm. Temperatura da 20°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Sud-Est 5 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Martedì 4: nuvoloso con rovesci, ventoso a ... Leggi su meteogiornale

SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo a #Milano per forti temporali - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Dopo il #CALDO AFRICANO, il #MALTEMPO bussa alle porte del #Duomo, ecco le previsioni - SicraPress : Maltempo, allerta meteo a Milano per forti temporali | Sky TG24 - Yogaolic : Meteo, temporali forti a #Milano: allerta arancione della protezione civile - Yogaolic : RT @SkyTG24: Maltempo, allerta meteo a #Milano per forti temporali -