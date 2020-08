Lo strappo di Conte: l’ossessione per la vittoria e i dubbi sul futuro (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Conte ha aperto una frattura con l’Inter che difficilmente si potrà ricomporre: tanti dubbi per il tecnico nerazzurro Quando Antonio Conte alza la voce i muri (e non solo) tremano. Quello di ieri sera a Bergamo non è un semplice sfogo, ma un attacco al potere, un colpo al cuore della società nerazzurra. Avrebbe potuto parlarne faccia a faccia con i diretti interessati, ha preferito esternare il suo malContento pubblicamente, puntando il dito contro una dirigenza che a detta sua non ha protetto squadra e allenatore nei momenti più complicati della stagione. Dove vuole arrivare Conte? Forse a uno strappo definitivo, sicuramente a smuovere le coscienze nerazzurre, e come già accaduto in passato non dà nulla per scontato vincolando il ... Leggi su calcionews24

