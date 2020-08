Legnano, i saldi infiniti non conquistano i clienti: "Gli sconti non sono più una novità" (Di domenica 2 agosto 2020) Legnano, Milano,, 2 agosto 2020 - Da necessità a rito, fino a diventare un "puro accidente" come avrebbe detto il filosofo Aristotele. L'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Sars-cov2 ha ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Legnano saldi Legnano, i saldi infiniti non conquistano i clienti: "Gli sconti non sono più una novità" Il Giorno Legnano, i saldi infiniti non conquistano i clienti: "Gli sconti non sono più una novità"

Legnano (Milano), 2 agosto 2020 - Da necessità a rito, fino a diventare un “puro accidente” come avrebbe detto il filosofo Aristotele. L’emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Sars-cov2 ha ...

Scarpe in saldo per l’estate 2020: 6 sandali di tendenza da aver per essere alla moda

Sono partiti in tutta Italia i saldi 2020, arriva dunque quel momento in cui capire quali sono i capi di abbigliamento e gli accessori su cui puntare durante le svendite di fine stagione. Tra gli acce ...

Legnano (Milano), 2 agosto 2020 - Da necessità a rito, fino a diventare un “puro accidente” come avrebbe detto il filosofo Aristotele. L’emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Sars-cov2 ha ...Sono partiti in tutta Italia i saldi 2020, arriva dunque quel momento in cui capire quali sono i capi di abbigliamento e gli accessori su cui puntare durante le svendite di fine stagione. Tra gli acce ...