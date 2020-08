Incredibile a Crema: donna si dà fuoco e muore, venti persone riprendono la scena (Di domenica 2 agosto 2020) “Una donna si è data fuoco e mentre passavo con mia moglie sono sceso subito dall’auto e ho cercato di spegnere quello che potevo con un asciugamano da palestra. La signora bruciava nel campo di fronte e io ero l’unico che cercava di fare qualcosa. In compenso una ventina di persone con il telefonino riprendevano la scena”. E’ la testimonianza dell’uomo che ha soccorso la donna che si è data fuoco questa mattina a Crema, secondo quanto riporta in un post su Fb la sindaca Stefania Bonaldi. “Dopo minuti e minuti – afferma ancora l’uomo – si è avvicinato uno con un estintore che non sapeva cosa fare. Ho spento tutto con l’estintore. La signora penso sia morta, alla ... Leggi su sportface

Alberto71827700 : @aniapancani Esistono sempre più persone che hanno annullato il senso di pietà verso il prossimo, è un fatto estrem… - Ivic94757448 : RT @FranzaGianni: L'umanità sta trasformandosi in qualcosa di incredibile ed ormai disumano, solo se si è vittime o colpevoli allora si che… - FranzaGianni : L'umanità sta trasformandosi in qualcosa di incredibile ed ormai disumano, solo se si è vittime o colpevoli allora…