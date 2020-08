Il Mattino: Gattuso non vuole clausole unilaterali nel rinnovo (Di domenica 2 agosto 2020) Non sarebbe una problema di natura economica, secondo Il Mattino, quello che frena l’accordo per il rinnovo tra il Napoli e Gattuso, bensì quello legato alle clausole unilaterali che il tecnico non vuole Rino aspetta senza particolari ansie. Sa che le intenzioni del Napoli sono quelle di rinnovare il contratto almeno fino al 2023 e quindi non intende mettere fretta a De Laurentiis. Quando il presidente deciderà che è il momento di sedersi intorno a un tavolo con il manager Mendes per discutere di progetti e prolungamenti, Gattuso inizierà a pensare al suo futuro. D’altronde, le parti sono in ogni caso non particolarmente distanti, a parte che in qualche dettaglio legato alle clausole unilaterali: ... Leggi su ilnapolista

Gennaro Gattuso, mister del Napoli, ha la fiducia totale di tifosi e dirigenza azzurra. Si discute sul possibile rinnovo del mister azzurro. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio ...

De Laurentiis: “Gattuso aprirà un ciclo a Napoli: è umile e sarà vincente”

Aurelio De Laurentiis ha speso bellissime parole, in una lunga intervista a Il Mattino, per Rino Gattuso, allenatore che sta facendo tornare alla luce le qualità del suo Napoli. De Laurentiis si è sof ...

