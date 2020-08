GP Gran Bretagna, Gasly: “Non capita tutti i giorni di superare Vettel all’esterno” (Di domenica 2 agosto 2020) “È stata dura, ma anche molto divertente: ho lottato con Vettel, Stroll e Giovinazzi. Ho faticato ad avvicinarmi a Sebastian, ma poi ho avuto un’occasione per passarlo e dovevo provarci. Non capita tutti i giorni di superare una Ferrari all’esterno“. Pierre Gasly commenta con Grande entusiasmo la lotta con Sebastian Vettel durante il Gran Premio di Gran Bretagna, gara terminata al settimo posto dal francese dell’Alpha Tauri. “È davvero fantastico per noi tagliare il traguardo in settima posizione – ha aggiunto Gasly -. È stata una gara davvero combattuta, probabilmente una delle migliori nella mia carriera“. Leggi su sportface

