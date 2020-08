Formula 1, l’amarezza di Sainz: “la gomma sembrava a posto, sinceramente tutto questo è frustrante” (Di domenica 2 agosto 2020) Un’altra gara finita male per Carlos Sainz Jr, questa volta a tradirlo ci ha pensato l’anteriore sinistra, il cui cedimento ha costretto lo spagnolo a ritirarsi ad una manciata di giri dalla conclusione della gara. Mark Thompson/Getty ImagesUn epilogo amarissimo, commentato così dal pilota della McLaren: “sapevamo che era uno stint difficile, con tanti giri da fare. Abbiamo gestito le gomme per tanto tempo, poi quando avevo Ricciardo dietro ho iniziato a spingere un po’ di più. Le vibrazioni sono aumentate subito prima della foratura, ma non me l’aspettavo. Abbiamo visto quel che era successo a Bottas, ma fin lì c’era stata solo quella foratura e la nostra gomma sembrava a posto. Difficile dire se sia stato un rischio, dobbiamo analizzare ancora i dati, non ... Leggi su sportfair

