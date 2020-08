Formula 1, la Renault mette in dubbio la regolarità della Racing Point per la terza gara consecutiva (Di domenica 2 agosto 2020) Prosegue la diatriba in Formula 1 tra la Renault e la Racing Point. Per la terza gara di fila, la scuderia francese ha infatti avanzato una protesta nei confronti della regolarità della vettura della Racing Point, in particolare riguardo i condotti dei freni. Esattamente come i due GP precedenti, anche il GP di Gran Bretagna 2020 è sub-judice. Leggi su sportface

Silverstone, 2 agosto 2020 - Rocambolesco finale per il Gp di Gran Bretagna di F1, vinto da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. Ecco le pagelle della gara di Silverstone. 10 LEC ...

SILVERSTONE. Terza vittoria di fila in stagione, la settima a Silverstone, per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il 6 volte campione del mondo su Mercedes, dopo esser partito dalla pole ...

