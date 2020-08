Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi: l’episodio triste che le è capitato (Di domenica 2 agosto 2020) Brutta avventura ad Alghero per Elisabetta Canalis che proprio non riesce a godersi tranquillamente le vacanze con la sua famiglia: giù dai bastioni. foto instagramVacanze con imprevisto per Elisabetta Canalis nella sua Sardegna. Nonostante la sua proverbiale calma, l’ex velina questa volta sbotta e se la prende con i “tanti ragazzini ubriachi che girano da queste parti”. Cosa è successo? La sua bici e quella del marito Brian Perri sono state gettate da qualcuno oltre la muraglia di Alghero, tra gli scogli. A svelarlo è stata la stessa Canalis, con le stories su Instagram. Scrive: Questa è Alghero stamattina, sempre più bella. E quelle sono la mia bicicletta e quella di mio marito che sono state buttate dalla ... Leggi su chenews

