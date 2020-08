Coronavirus nel Lazio: 950 casi attualmente positivi, la situazione Comune per Comune aggiornata al 2 agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India. Due i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è stabile a 977, il numero delle persone attualmente positive è stabile a 70, mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è pericolosamente risalita al 93%. Purtroppo dobbiamo rilevare che nei Castelli Romani e litoranea il covid circola ... Leggi su ilcorrieredellacitta

