Coronavirus, mail di Trenitalia ai passeggeri: posti al 50% e distanziamento - Addio alle deroghe del Dpcm del 14 luglio (Di domenica 2 agosto 2020) Trenitalia, poi Italo. Con una mail a tutti i passeggeri, le due società hanno avvertito che 'resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera'. Per cui il Dpcm ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Torna il distanziamento (e l'obbligo della mascherina) dopo l'ordinanza di Speranza. Italo: costretti a sopprimere… - Andyphone : RT @RaiNews: Torna il distanziamento (e l'obbligo della mascherina) dopo l'ordinanza di Speranza. Italo: costretti a sopprimere #treni http… - RomoloVisconti1 : RT @RaiNews: Torna il distanziamento (e l'obbligo della mascherina) dopo l'ordinanza di Speranza. Italo: costretti a sopprimere #treni http… - GioiaDeBonis : RT @RaiNews: Torna il distanziamento (e l'obbligo della mascherina) dopo l'ordinanza di Speranza. Italo: costretti a sopprimere #treni http… - RaiNews : Torna il distanziamento (e l'obbligo della mascherina) dopo l'ordinanza di Speranza. Italo: costretti a sopprimere… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mail

Dei nuovi nove casi uno è da riferire al focolaio che si è sviluppato in Mugello. Ma ecco l'andamento provincia per provincia. Sono 3.296 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri ...Perugia, 2 agosto 2020 - Dopo i sei segnalati ieri, sono due oggi i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria che fanno salire a 1.474 il totale. Passano da 29 a 31 gli attualmente positivi second ...