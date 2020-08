Ciclismo, sospiro di sollievo per Nibali dopo la caduta alla ‘Strade Bianche’: il report medico della Trek (Di domenica 2 agosto 2020) Vincenzo Nibali può tirare un sospiro di sollievo dopo la caduta avvenuta nel corso della ‘Strade Bianche‘, corsa disputata ieri e vinta da Van Aert. Lo Squalo ha effettuato oggi a Torino ad una radiografia alla mano e al polso sinistro, che ha escluso qualsiasi tipo di frattura. Matteo Dunchi (c)Questo il report medico diramato oggi dalla Trek-Segafredo: “i test medici ai quali è stato sottoposto questo pomeriggio il corridore, radiografie e risonanza magnetica della mano sinistra e del polso, hanno escluso qualsiasi frattura. Rimane un significativo trauma contusivo, ma questo non avrà ripercussioni sul programma agonistico del ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali! ???????? Nessuna frattura alla mano: lo Squalo ci sarà per il Gran Trittico L… - sportface2016 : #Ciclismo, sospiro di sollievo per #Nibali: gli esami non hanno evidenziato fratture -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo sospiro Ciclismo, sospiro di sollievo a Burgos: negativi al Covid i tre corridori dell'Emirates QUOTIDIANO.NET Ciclismo, sollievo per Nibali: nessuna frattura, alla Sanremo ci sarà

ROMA - Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali dopo la caduta di ieri nella 14a edizione delle Strade Bianche - vinta da Wout Van Aert - a causa della quale il messinese aveva riportato problemi alla ...

Ciclismo, sospiro di sollievo per Nibali: gli esami non hanno evidenziato fratture

Può sorridere il ciclista della Trek-Segafredo Vincenzo Nibali, che dopo la caduta nelle Strade Bianche 2020, si è sottoposto ad alcuni esami alla mano sinistra e al polso. Il verdetto ha fortunatamen ...

ROMA - Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali dopo la caduta di ieri nella 14a edizione delle Strade Bianche - vinta da Wout Van Aert - a causa della quale il messinese aveva riportato problemi alla ...Può sorridere il ciclista della Trek-Segafredo Vincenzo Nibali, che dopo la caduta nelle Strade Bianche 2020, si è sottoposto ad alcuni esami alla mano sinistra e al polso. Il verdetto ha fortunatamen ...