Call Center chiamato 24mila volte: in manette un pensionato (Di domenica 2 agosto 2020) Solitamente sono i Call Center ad essere chiamati ed ignorati, questa volta hanno dovuto fronteggiare 24mila chiamate da un uomo di 71 anni Una storia che ha dell'incredibile proviene direttamente dal Giappone, Tokyo. Un uomo pensionato di 71 anni, Akitoshi Okamoto è finito in manette con l'accusa di ostruzione fraudolenta di affari. Come può un … L'articolo proviene da www.inews24.it.

Analisi sul rapporto tra clienti e Call Center: pesano i tempi di attesa durante il Coronavirus

F1, GP Silverstone 2020: Ferrari, meglio del previsto

Più scontato della chiamata di un call-center all’ora di pranzo, Lewis però resta un fenomeno su una macchina fenomenale. Così vicini, così lontani: Max Verstappen primo degli «umani», terzo sulla gri ...

Pesaro, lavoro nero e norme anti Covid violate: chiuse cinque aziende. Scattano i controlli su bar, ristoranti e alberghi

PESARO - Lavoratori in nero, attività che non rispettavano i protocolli anti contagio: 5 aziende sospese nella provincia di Pesaro e Urbino. E i prossimi controlli saranno in alberghi, ristoranti e ba ...

