Calciomercato Siviglia: Ipotesi Rakitic sempre più concreta (Di domenica 2 agosto 2020) Calciomercato Siviglia, Ipotesi Rakitic sempre più concreta, il centrocampista croato vede aprirsi la possibilità del Siviglia Calciomercato Siviglia, Ipotesi Rakitic sempre più concreta, il centrocampista croato vede aprirsi la possibilità del Siviglia. COSTO RIDOTTO- Secondo 'Marca', il Barcellona avrebbe ridotto le pretese per il croato, scendendo da 20 a 10 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aprire una trattativa, dato che il giocatore ha ancora un anno di contratto con i catalani e potrebbe firmare con il Siviglia di Monchi fino al 2024.

