Brescia Calcio, è subito tempo di "ricostruire"

Brescia, 2 agosto 2020 - Il pareggio con la Sampdoria ha permesso al Brescia di chiudere questa triste campionato evitando il poco gradito record di 26 sconfitte in una stagione. Chiuso un torneo ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. A Massimiliano Irrati l’onore/onore di chiudere la stagione arbitrale delle gare del club calcistico più antico d’Italia. L’arbitro della ...

Brescia, 2 agosto 2020 - Il pareggio con la Sampdoria ha permesso al Brescia di chiudere questa triste campionato evitando il poco gradito record di 26 sconfitte in una stagione. Chiuso un torneo iniz ...

