Allarme Incendi, Coldiretti: 15 anni per ricostruire i boschi distrutti (Di domenica 2 agosto 2020) Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo: lo afferma Coldiretti in riferimento agli effetti degli Incendi divampati in Italia da L’Aquila in Abruzzo alla Sicilia, dove purtroppo si conta anche una vittima. Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia è scattato l’Allarme Incendi con centinaia di ettari andati a fuoco. Nelle aree bruciate dall’Incendio – sottolinea la Coldiretti – saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati. Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal ... Leggi su meteoweb.eu

tina_iulia : Caldo torrido su tutta Italia, scatta l'allarme incendi e siccità - an12frnc : RT @coldiretti: Caldo, Coldiretti: con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia è scattato l’allarme incendi mentre un numero crescente di… - coldiretti : Caldo, Coldiretti: con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia è scattato l’allarme incendi mentre un numero cres… - StraNotizie : Caldo torrido su tutta Italia, scatta l'allarme incendi e siccità - cronaca_news : Caldo torrido su tutta Italia, scatta l'allarme incendi e siccità -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Incendi A Roma è allarme incendi, in un mese e mezzo 230 roghi: “Molti opera di criminali ambientali” Fanpage.it Incendi, Coldiretti: 15 anni per ricostruire boschi distrutti

Roma, 2 ago. (askanews) - Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. E' quanto stima la Coldiretti s ...

Brucia un impianto di stoccaggio dei rifiuti: le fiamme sono impressionanti

Vasto incendio a Polla, brucia un impianto di stoccaggio dei rifiuti Fiamme nella notte a Polla, nel Salernitano, dove ha bruciato un impianto di stoccaggio dei rifiuti. Per domare il rogo è stato nec ...

Roma, 2 ago. (askanews) - Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. E' quanto stima la Coldiretti s ...Vasto incendio a Polla, brucia un impianto di stoccaggio dei rifiuti Fiamme nella notte a Polla, nel Salernitano, dove ha bruciato un impianto di stoccaggio dei rifiuti. Per domare il rogo è stato nec ...