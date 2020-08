Alessandro Canino in E la luna bussò e Il nostro amore perfetto – Video (Di domenica 2 agosto 2020) Alessandro Canino sarà il quarto concorrente che vedremo esibirsi nella finale di Ora o mai più. Il cantante intepreterà E la luna bussò nella prima parte dell’appuntamento e in coppia con la coach Loredana Bertè. Nella seconda parte, Alessandro Canino proporrà invece il suo inedito Il nostro amore perfetto. Dopo essersi distinto in diverse occasioni, riuscirà a rientrare nella Top 3? Scopriamo di seguito i punteggi parziali e quelli della classifica generale. Alessandro Canino canta E la luna bussò e Il nostro amore perfetto Nella prima manche, Alessandro ... Leggi su giornal

VIRBOY21 : Vi ricordate di Alessandro Canino, il cantante di 'Brutta'? - Domenica I... - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Alessandro Canino - Brutta -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - MadreRadio : ALESSANDRO CANINO - BRUTTA - GammaStereoRoma : Alessandro Canino - Batte - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda ALESSANDRO CANINO - BRUTTA -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Canino Alessandro Canino – Tutto su di lui – Età, moglie e figli Giornal Ora o mai più oggi in tv: anticipazioni, brani, cosa vedremo nella puntata del 2 agosto

Ora o mai più oggi in tv. Per gli otto cantanti di “Ora o mai più”, il programma di Rai1 condotto da Amadeus – in onda domenica 2 agosto alle 16.10 su Rai1 – è giunto il momento della resa dei conti.

Il Tc Viserba festeggia la permanenza in A2 e tre titoli regionali

La cronaca di una serata indimenticabile. Partito il torneo giovanili, tutti i risultati del 1° turno. VISERBA. Una serata strepitosa così come lo sono state le ultime settimane per il Tennis Club Vis ...

Ora o mai più oggi in tv. Per gli otto cantanti di “Ora o mai più”, il programma di Rai1 condotto da Amadeus – in onda domenica 2 agosto alle 16.10 su Rai1 – è giunto il momento della resa dei conti.La cronaca di una serata indimenticabile. Partito il torneo giovanili, tutti i risultati del 1° turno. VISERBA. Una serata strepitosa così come lo sono state le ultime settimane per il Tennis Club Vis ...