Abusano di alcol e droga: muore 25enne, suo padre è grave (Di domenica 2 agosto 2020) Lido di Un 25enne di Torino è deceduto la notte scorsa all'ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco : da quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stupefacenti . Il giovane è ... Leggi su lanazione

rep_firenze : Versilia, abusano di alcol e droga, muore 25enne, grave il padre [aggiornamento delle 12:50] - qn_lanazione : Abusano di alcol e droga: muore 25enne, suo padre è grave - CorriereTorino : Abusano di droga: muore un 25enne, il padre è grave in ospedale - JNightafter : #legalizeit 1) Studi documentano che coppie sposate che abusano di alcol o altre sostanze hanno rischio di divorzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusano alcol

La Nazione

Il 25enne di Torino è stato soccorso insieme al padre al Lido di Camaiore. E' morto all'Opa di Massa per arresto cardiaco Un 25enne di Torino è deceduto la notte scorsa all'ospedale Opa di Massa per ...Lido di Camaiore, 2 agosto 2020 - Un 25enne di Torino è deceduto la notte scorsa all'ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco: da quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stu ...