Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 16:10 (Di sabato 1 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Sabato primo agosto in studio Giuliano per il terzo giorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1300 nuovi casi di coronavirus un fenomeno che la stampa ha definito effetto vacanze nelle Ultime 24 ore sono stati Inoltre individuati 15 nuovi focolai Per un totale di 157 sotto osservazione in tutto il paese lo riporta il Guardian Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di morti lo rivela uno studio De l’ufficio britannico di statistica riportato dai media spagnoli la settimana più drammatica per la capitale iberica quella del 27 marzo quando a causa del Capoverde 19 morirono quattro volte più della media Europea degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’entrata in funzione della loro prima centrale nucleare che ... Leggi su romadailynews

