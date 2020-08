Treviso, rivolta nel focolaio più grande: migranti devastano caserma (Di sabato 1 agosto 2020) Francesca Galici È sommossa tra i migranti della caserma Serena di Treviso con oltre 130 contagi: distrutta l'infermeria della struttura dopo l'istituzione della zona rossa da parte di Luca Zaia Quello dell'ex caserma Serena di Treviso è uno dei più grandi focolai scoppiati in Italia dopo la fine del lockdown. Oltre 130 contagiati tra migranti e operatori hanno messo in allarme la città e l'intera regione, che ha visto risalire in modo esponenziale i contagi. I controlli sono scattati immediatamente dopo la scoperta delle prime positività al Covid e hanno coinvolto a tappeto tutti gli ospiti dell'hotspot. Tutti i migranti e gli operatori positivi sono stati messi in quarantena in attesa della negativizzazione del tampone ma ... Leggi su ilgiornale

