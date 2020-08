Torneo di Madrid a rischio per la risalita di contagi in Spagna (Di sabato 1 agosto 2020) Madrid, Spagna, - Dopo lo spostamento da maggio a settembre, nella settimana immediatamente successiva, 14-20, agli Us Open e subito prima degli Internazionali d'Italia , il combined di Madrid, ... Leggi su corrieredellosport

andrea_pecchia : Il torneo di #Madrid è a forte rischio: il Governo spagnolo chiede la cancellazione. Niente oh, #Zangrillo ha parla… - Tennis_Ita : La Comunità di Madrid chiede la cancellazione del torneo - oktennis : Coronavirus: la Spagna è in allerta, il torneo di Madrid nuovamente in bilico - OA_Sport : Tennis: il torneo di Madrid è a rischio. Il Governo spagnolo contrario all’evento - livetennisit : Il torneo di Madrid potrebbe essere cancellato? il governo di Madrid sconsiglia di organizzare l’evento -