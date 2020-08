Strage di Corinaldo, chiusa l’inchiesta bis: 19 indagati per la gestione del Lanterna Azzurra (Di sabato 1 agosto 2020) Nei giorni scorsi era arrivata la condanna per i componenti della banda dello spray al peperoncino. I giovani criminali, che la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 provocarono la morte di 6 persone a Corinaldo (Ancona) hanno ricevuto pene comprese fra i 10 e i 12 anni di reclusione. Parallelamente, un secondo filone di indagini interessava i gestori del locale “Lanterna Azzurra”, teatro della tragedia, e non solo. L’inchiesta bis si chiude con 18 persone e una società iscritte nel registro degli indagati. Condannata la banda dello spray Il primo filone delle indagini ha interessato i responsabili della morte di 5 adolescenti e una madre, in attesa dello show del trapper Sfera Ebbasta. I 6 componenti della tristemente nota banda dello spray Ugo Di Puorto, Raffele Mormone, Badr ... Leggi su thesocialpost

