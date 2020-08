Spaghetti e solidarietà, in festa il club degli Amici del Monza (Di sabato 1 agosto 2020) Serata di festa, chiaramente a tinte biancorosse, per il sempre attivo club degli Amici del Monza. Che giovedì sera ha radunato al Centro Sportivo di Via Parco a Biassono un centinaio di tifosi, ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Spaghetti solidarietà Coronavirus, corsa alla pasta: «+42% a febbraio: dura 3 anni, costa poco» Corriere della Sera