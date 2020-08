Spaghetti di farro con zucchine e pesto, primo fresco e leggero (Di sabato 1 agosto 2020) Un primo piatto carico di freschezza e sapori estivi da preparare in poco tempo e con pochi ingredienti: Spaghetti, zucchine fresche passate in padella e, per condire, qualche cucchiaiata di pesto alla genovese già preparato. Riscoperto soprattutto negli ultimi anni, il farro è un cereale antico che si può consumare molto semplicemente in chicchi, come ad esempio nelle insalate, all'interno di zuppe e minestre oppure ridotto in farina. Ed è proprio con questa che vengono elaborati il pane e la pasta, spesso sotto forma di penne, Spaghetti, linguine e fusilli.Si tratta di un cereale più leggero del grano e, in alcuni casi, meglio tollerato e più digeribile. Gli Spaghetti di farro con ... Leggi su ilfogliettone

