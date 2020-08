Sonia Bruganelli in partenza, jet privato per la moglie di Bonolis: si scatena la polemica (Di sabato 1 agosto 2020) Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è in partenza per le vacane con un jet privato: un dettaglio nella scatena la polemica dei fan. foto facebookSonia Bruganelli, l’ex modella di fotoromanzi e imprenditrice, è nota anche per essere la moglie di Paolo Bonolis, il conduttore ora è sulla bocca di tutti a causa del suo presunto addio a Mediaset. Non c’è mai pace per la moglie di Bonolis, spesso la donna catalizza l’odio degli hates che non perdono occasione per criticare il suo stile di vita. Sonia Bruganelli, jet privato ... Leggi su chenews

zazoomblog : Sonia Bruganelli: “Sono grassa lo so” scoppia la bufera sui social - #Sonia #Bruganelli: #“Sono #grassa - zazoomblog : Sonia Bruganelli in partenza per le vacanze col jet privato. I fan notano un dettaglio: «Che brutta...» - #Sonia… - GossipItalia3 : Sonia Bruganelli: “Sono grassa, non mi dite niente. Sono grassa, lo so” #gossipitalianews - infoitcultura : Sonia Bruganelli viene attaccata sui social: “Sei la solita cafona coatta” - infoitcultura : Sonia Bruganelli ancora travolta dalla bufera: leoni da tastiera all’attacco -