Serie B, cambia la data dei playout: attesa per la sentenza sul Trapani (Di sabato 1 agosto 2020) Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, preso atto del ricorso presentato dalla società Trapani Calcio S.r.l. al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020 del 7 luglio 2020 (con motivazioni pubblicate il 13 luglio 2020); atteso che la Prima Sezione del Collegio di Garanzia presso il CONI ha fissato l’udienza di discussione relativa al ricorso di cui sopra per il 6 agosto 2020; considerata la necessità di riprogrammare le date delle gare di playout, nel rispetto e a salvaguardia della regolarità del Campionato e delle esigenze organizzative di tutti i Club coinvolti; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; a parziale modifica dei CC.UU. LNPB n. 130 del 12 giugno 2020, n. ... Leggi su calcioweb.eu

