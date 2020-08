Serie A, Napoli-Lazio 3-1: Immobile raggiungere ma non supera il record di Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli batte la Lazio in occasione dell'ultima giornata di Serie A.Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Lazio, che si sono affrontati in occasione dell'ultima giornata di Serie A. Al nono minuto gli azzurri riescono a passare in vantaggio: Fabian Ruiz riceve palla e dai venti metri e con il mancino mette la palla all'incrocio dei pali, 1 a 0.Al 22' i biancocelesti riescono a trovare la rete del pareggio: Marusic sfonda sulla fascia sinistra e mette al centro per Ciro Immobile che batte Ospina e firma l'1 a 1. Un gol storico per l'attaccante della Lazio che eguaglia il record di ... Leggi su mediagol

