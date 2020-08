Roma, Fonseca: “Importante vincere. Farlo con la Juve vale di più” (Di sabato 1 agosto 2020) La Roma si impone sul campo della Juventus per la prima volta da quando i bianconeri si sono trasferiti all'Allianz Stadium. Il tecnico Paulo Fonseca analizza la gara dei suoi uomini.LE PAROLE DI FonsecaPaulo Fonseca commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Faccio i complimenti alla Juventus per la conquista dello scudetto. Ha vinto una squadra fortissima con un grande tecnico, che ha meritato di vincere questo campionato. Ora dobbiamo preparare la sfida contro il Siviglia. E' sempre importante vincere e Farlo con la Juventus è importante. Zaniolo? Ha giocato bene. Era stanco all'intervallo, ma quando ha giocato lo ha fatto molto bene. Difesa a cinque? E' stata una mia scelta. Dopo ... Leggi su itasportpress

