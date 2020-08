Roma, 25enne minaccia la madre: voleva i soldi per la droga (Di sabato 1 agosto 2020) Un 25enne italiano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre dai Carabinieri della Stazione di Nettuno, con il ... Leggi su leggo

leggoit : Roma, 25enne minaccia la madre: voleva i soldi per la droga - attilioc39 : RT @claudio_2022: Libico sul bus con il coltello: 'Mi siedo dove mi pare' Subito arrestato il 25enne minacciando anche i militari. Ma basta… - guig73 : RT @claudio_2022: Libico sul bus con il coltello: 'Mi siedo dove mi pare' Subito arrestato il 25enne minacciando anche i militari. Ma basta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 25enne

Succede a Nettuno, in provincia di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni per maltrattamenti in famiglia: la donna era arrivata a temere per la sua stessa vita di fronte alle m ...Roma, 1 ago. (askanews) - I carabinieri della stazione di Nettuno, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Anzio, hanno arrestato un uomo di 25 anni, italian ...