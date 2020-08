Ranieri: "Sampdoria, la salvezza è merito del gruppo" (Di sabato 1 agosto 2020) BRESCIA - "C'era un caldo tremendo, tutte e due le squadre hanno dato fondo all'ultima goccia di energia ma, seppur con difficoltà, entrambe le squadre che hanno provato a vincere e la gara è stata ... Leggi su corrieredellosport

“Il bilancio non può essere che positivo. Fin dal mio arrivo ho sempre creduto nella salvezza, non pensavo però che avremmo centrato l’obiettivo con quattro giornate di anticipo sulla conclusione del ...Ranieri dopo Brescia-Sampdoria: «Oggi gara piacevole, ma caldo tremendo. Quagliarella ci ha provato in tutti i modi a segnare» La Sampdoria chiude la sua stagione con un deludente 1-1 contro il Bresci ...