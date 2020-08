Poliziotti si fingono riders con pizze e trovano un chilo di droga: arrestato spacciatore (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 agosto 2020 - Un fotografo pubblicitario di 31 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre un chilo di droga. E' accaduto in via Padre Luigi Monti , zona Ca' ... Leggi su ilgiorno

radiolombardia : Poliziotti si fingono riders e sequestrano oltre un chilo di droga - - ilmetropolitan : #Milano, i #poliziotti si fingono #riders e lo arrestano con più di un chilo di #droga - -