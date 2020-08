Pagamenti contactless: il limite raddoppia dal 2021 (Di sabato 1 agosto 2020) Dal 1 gennaio 2021, per i Pagamenti contactless, la soglia verrà aumentata a 50 euro, rispetto ai 25 euro previsti fino ad ora. La decisione è stata comunicata direttamente da Visa, Mastercard e Bancomat e segue le indicazioni della BCE (Banca Centrale Europea), in materia di Pagamenti digitali. La BCE aveva infatti già auspicato in passato, un aumento della soglia minima per facilitare la vita delle persone e rispettare anche le norme per prevenire la diffusione del virus COVID-19. In questi ultimi mesi, infatti, a causa dell’epidemia di Coronavirus, i Pagamenti contactless sono cresciuti per importanza e per utilizzo. Con l’aumento fino a 50 euro crescerà enormemente l’utilizzo di questo sistema per pagare la spesa, oppure una cena in ... Leggi su quotidianpost

