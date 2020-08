Osimhen, ha già scelto dove vivere: dopo le vacanze tornerà in città per scegliere casa (Di sabato 1 agosto 2020) Victor Osimhen prenderà casa a Posillipo, come tanti altri compagni di squadra. Secondo quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, tra qualche settimana riabbraccerà la città dopo le vacanze alle Baleari. Leggi su tuttonapoli

