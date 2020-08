Napoli Lazio, Meret out per un problema intestinale. Convocato Idasiak (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli ha informato che Alex Meret non scenderà in campo contro la Lazio a causa di un problema intestinale Piccolo contrattempo dell’ultimo minuto per Rino Gattuso. Come informa il profilo Twitter del Napoli, infatti, Alex Meret non scenderà in campo contro la Lazio. Il portiere azzurro ha dovuto dare forfait a causa di un problema intestinale che l’ha messo ko. Al suo posto è stato Convocato Hubert Idasiak. Alex Meret non sarà della gara a causa di un leggero disturbo intestinale. Al suo posto è stato Convocato Hubert Idasiak pic.twitter.com/DAvtE3UbbI — ... Leggi su calcionews24

