Lione, Garcia avvisa la Juventus: “Vogliamo i quarti di finale…” (Di sabato 1 agosto 2020) Una sconfitta arrivata solamente ai rigori contro il più quotato Psg sembra poter essere il modo giusto per arrivare alla sfida di Champions League contro la Juventus. Ne è sicuro Rudi Garcia, allenatore del Lione, che dopo la partita di Coupe de la Ligue ha parlato ai media francesi riguardo anche le sfide future: la partita contro i bianconeri in particolare.Garcia: "Pronti per la Juventus. Vogliamo i quarti di finale"caption id="attachment 895891" align="alignnone" width="535" Garcia (getty images)/caption"Perdere solo ai rigori con il Psg è la dimostrazione che abbiamo fatto una bella partita. Potevamo fare meglio, ma loro hanno fatto la differenza su un esercizio tecnico", ha detto Garcia. "Sicuramente avremmo potuto segnare ... Leggi su itasportpress

