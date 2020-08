L’Arsenal vince l’FA Cup. Chelsea battuto in rimonta (Di sabato 1 agosto 2020) L’Arsenal vince l’FA Cup. Il Chelsea è stato battuto in rimonta: al vantaggio di Pulisic ha risposto la doppietta di Aubameyang. LONDRA (INGHILTERRA) – L’Arsenal vince l’FA Cup. Primo successo in stagione per la squadra allenata da Mikel Arteta che al termine di una sfida molto combattuta è riuscita a conquistare la quattordicesima vittoria in questa manifestazione. Grande rammarico, invece, per il Chelsea che si è trovato in vantaggio con Pulisic, ma dopo la doppietta di Aubameyang ha spento tutti i sogni di gloria. Il racconto della sfida Match subito vivace sin dai primi minuti con il Chelsea che passa in vantaggio al 6′. Azione manovrata alla perfezione dalla squadra di Lampard con Pulisic che ... Leggi su newsmondo

