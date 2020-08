Kouamé: «La Fiorentina sta gettando basi importanti per il futuro» (Di sabato 1 agosto 2020) Christian Kouamé ha parlato sulle pagine de La Repubblica dei primi mesi alla Fiorentina e degli obiettivi futuri Christian Kouamé ha parlato sulle pagine de La Repubblica dei primi mesi alla Fiorentina e degli obiettivi che vuole raggiungere. ARRIVO ALLA Fiorentina – «Mi ha chiamato una mattina il mio procuratore, io non ci credevo, ero emozionato e contentissimo. L’ho anche richiamato per chiedergli se fosse uno scherzo. Mi sembrava di vivere un sogno. Ho subito chiamato i miei genitori che erano quasi più emozionati di me, anche perché per loro, come per me, la Fiorentina è sempre stata una parte di cuore». IACHINI – «Ho un rapporto fantastico col mister, un grande, si è meritato la conferma. Ha preso la squadra in un momento complicato e ... Leggi su calcionews24

