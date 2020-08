iPad, un nuovo modo di usarlo. Ecco il brevetto Apple (Di sabato 1 agosto 2020) Apple fa richiesta di brevetto per un piccolo accessorio da utilizzare per collegare insieme due iPad e trasformarli in un unico dispositivo simile ad un notebook, dove uno dei due dispositivi fungerebbe da tastiera dinamica. Nei laboratori della società si sta indagando su questo nuovo modo di sfruttare gli iPad. Sembra che il brevetto, dal titolo “Dispositivi elettronici a display multiplo modulare”, descriva un sistema per il quale, connettendo insieme due iPad o anche due iPhone, uno può essere utilizzato come display e l’altro come tastiera dinamica. Un progetto intrigante, dai molteplici usi. Il brevetto di Apple: Ecco come sfrutterebbe i due ... Leggi su quotidianpost

