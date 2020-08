Esclusiva: Fares, domani incontro Spal-Fiorentina. Ma è la prima scelta di Simone Inzaghi (Di sabato 1 agosto 2020) Occhio a Mohamed Fares che lascerà la Spal. domani, come anticipato, l’incontro a pranzo con la Fiorentina, poche ore prima della sfida al “Mazza” che chiuderà la stagione. Il Torino è ormai defilato anche per questioni tattiche considerato l’imminente arrivo di Marco Giampaolo. La Fiorentina vorrebbe chiudere subito, mettendo sul piatto sette-otto milioni più bonus. Ma occhio alle sorprese, ieri vi avevamo parlato di possibili inserimenti. La novità dell’ultimissima ora è che la Lazio intende mettere la freccia, ci sono stati contatti tra i club e i rapporti sono eccellenti. Soprattutto Fares è la prima scelta di Simone ... Leggi su alfredopedulla

