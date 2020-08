Crisanti al TPIFest!: “Le mascherine funzionano, sul distanziamento non c’è prova scientifica che funzioni” (Di domenica 2 agosto 2020) Crisanti al TPIFest!: “distanziamento non c’è prova scientifica che funzioni” “distanziamento sociale: non c’è prova scientifica che funzioni. Sono tutte misure empiriche: se stiamo un metro o a due metri non c’è dato scientifico che dimostra come il tasso d’infezione diminuisce. La scienza è misura e lo ripeto sempre, devo fare un esperimento e calcolare tasso d’infezione e nessuno ha mai fatto questa cosa sono solo suggerimenti di carattere empirico”.Così Andrea Crisanti (Professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova) al TPI Fest! nel corso del dibattito sull’epidemia di ... Leggi su tpi

tpi : #COVID19italia Il professore Andrea #crisanti al TPIFest! 'Senza Zaia saremmo finiti come la Lombardia'… -

“Giusto prorogare lo stato d’emergenza. Lo prorogherei fino a quando non ho la sensazione che il Paese non è in grado di rispondere con efficacia al pericolo. Abbiamo decretato stato d’emergenza sulla ...

