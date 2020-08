Covid, positivi due marinai delle navi da crociera ormeggiate a Civitavecchia (Di sabato 1 agosto 2020) Due marinai positivi sulle navi da crociera a Civitavecchia. Accertamenti sono in corso, con il coinvolgimento della Sanità marittima, su due sospetti casi di Covid a bordo di due navi da... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Non c'è pace a Treviso, Caserma Serena (133 immigrati positivi su 293, principale focolaio Covid italiano): SOMMOSS… - matteosalvinimi : Record di sbarchi e luglio drammatico, il dato peggiore degli ultimi tre anni (+400%), con troppi immigrati positiv… - matteosalvinimi : ??????ULTIM'ORA: SCAPPANO, AGGREDISCONO, INFETTANO! Ragusa, altri 28 clandestini in fuga dal centro dove erano pres… - filsco2004 : @GenoveffaReloa1 Un certo Bolsonaro, non ha paura. In Brasile il Covid-19 non ha certo risparmiato la popolazione:… - il_brigante07 : RT @GiancarloDeRisi: Gli ultimi dati di Meluzzi: 28 migranti positivi al Covid, 3 all'Aids, 2 alla TBC e 8 alla scabbia. Dei migranti si er… -