Brescia-Sampdoria oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming (Di sabato 1 agosto 2020) Brescia-Sampdoria sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e come vederla in streaming. Al Rigamonti le Rondinelle ospitano i blucerchiati con l’obiettivo di salutare nel migliore dei modi, e dunque con una vittoria, la massima serie. D’altro canto, i doriani sono reduci da tre sconfitte di fila e vogliono chiudere bene il campionato. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 1 agosto, diretta tv su Dazn 1, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

