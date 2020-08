Borse di studio in memoria della baronessa Bosco Lucarelli: il messaggio di Di Maria (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto «Tutto ciò che può avvicinare i giovani all’apprendimento e all’approfondimento costituisce nostro interesse primario». Così il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, intervenuto, a San Martino Sannita (Bn), alla presentazione della borsa di studio in memoria della compianta baronessa Maria Rosaria Bosco Lucarelli, voluta dalla famiglia. L’iniziativa è riservata alla tesi di laurea in diritto civile, presentata da studenti dell’Univeristà degli Studi del Sannio e ritenuta meritevole da una qualificata commissione giudicatrice, di cui faranno parte, oltre che i familiari, i docenti Antonella ... Leggi su anteprima24

