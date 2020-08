Battipaglia, screening sulle attività produttive: un tampone positivo (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata direttamente la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese ad annunciare che l’Asl ha comunicato questa mattina al Comune della piana del Sele di aver rilevato un tampone positivo. Si tratta di una persona asintomatica emersa da una campagna di screening volontario compiuti sulla popolazione ed in modo particolare sulle attività produttive. La persona si trova in isolamento e adesso si stanno attenzionando tutti i contatti per verificare se nello stesso nucleo familiare possano essersi verificati altri contagi, anche se nessuno della mappa presenta sintomi da coronavirus. L'articolo Battipaglia, screening sulle attività produttive: un ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia screening Battipaglia, screening sulle attività produttive: un tampone positivo anteprima24.it Emergenza Covid, Prefetto di Salerno: “Più controlli su movida, lidi e imbarchi”

Prosegue l’attività di monitoraggio della Prefettura di Salerno sull’emergenza da Covid-19, in sinergia con l’ASL, gli Enti locali e le Forze di Polizia, allo scopo di “fare il punto” della situazione ...

Prosegue l’attività di monitoraggio della Prefettura di Salerno sull’emergenza da Covid-19, in sinergia con l’ASL, gli Enti locali e le Forze di Polizia, allo scopo di “fare il punto” della situazione ...