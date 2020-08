Ad Ostia volano le pallottole, lite fra pregiudicati: dalla strada esplode 8 colpi contro un balcone (Di sabato 1 agosto 2020) Momenti di panico nel pomeriggio di oggi, nel ‘Municipio lidense’ della Capitale dove, una lite fra pregiudicati è degenerata, finendo a revolverate. Teatro del ‘duello’ la trafficatissima via Vasco De Gama I due, entrambi con precedenti per droga e rapina, si sono ‘incontrati’ intorno alle 16 e, a rendere singolare il ‘dialogo’, il fatto che uno parlasse dal balcone, mentre l’altro, un 47enne, dalla strada. Insomma un dialogo ‘riservato’ che, come hanno riferito alcuni passanti, è degenerato quasi subito. Evidentemente fra i due vi erano vecchie ruggini. Come spesso accade in questi ambienti, quando la lingua di uno dei due va oltre nell’esternare invettive e parolacce, c’è sempre chi ... Leggi su italiasera

La scena è di quelle che ci si aspetta di vedere nei film che raccontano di periferie degradate del profondo sud. Dove lo Stato dimentica interi caseggiati e in quei luoghi accade di tutto, compreso c ...

«Vieni giù infame, vieni a dirmelo in faccia quello che pensi». Una lite a distanza tra due soggetti noti alle forze dell’ordine di Ostia, iniziata con urla e minacce e finita con almeno dieci colpi d ...

