Zorc | “Sancho? Ha ancora un contratto | è un ragazzo eccezionale”

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortumund, ha parlato ai microfoni della BILD del futuro di Jadon Sancho, centrocampista inglese nel mirino del Manchester United: "Sarei felice se rimanesse con noi per la prossima stagione anche perché ha un contratto. E' un calciatore eccezionale, alla sua età ha una quota di partecipazione ai gol che non ho mai visto prima" ha chiosato il ds del club tedesco.

