VIDEO | Severi (Sapienza): “Allergie non fanno ingrassare, intolleranze provocano ritenzione” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – Quando si parla di allergie e intolleranze alimentari spesso c’e’ molta confusione. Alcune persone scambiano le due manifestazioni e usano i due termini come sinonimi. Non e’ cosi’. Le allergie sono fenomeni immunologici legati alla produzione di anticorpi, le immunoglobuline, sono quindi reazioni immediate del sistema immunitario. Le intolleranze sono fenomeni non immunologici che provocano una reazione anomala dell’organismo. Per capire meglio come stanno le cose, quali sono i sintomi a cui prestare attenzione e se queste manifestazioni facciano ingrassare o meno, l’agenzia di stampa Dire ha intervistato la professoressa Carola Severi, Gastroenterologa del Policlinico Umberto I e docente di gastroenterologia e metodologia medica scientifica presso l’Universita’ Sapienza di Roma. Leggi su dire

TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Covid19, un milione di nuovi contagi nel mondo ogni settimana. E' l'allarme lanciato dall'#OMS sulla diffusione del virus da m… - tg2rai : #Covid19, un milione di nuovi contagi nel mondo ogni settimana. E' l'allarme lanciato dall'#OMS sulla diffusione de… - tvoggi : COVID, CONTROLLI SEVERI E PERCHE' NO MASCHERINA SEMPRE GUARDA IL VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Severi Shopping night, controlli più severi: due nuovi casi Covid a Montebelluna TrevisoToday FIA più severa sui track limits anche a Silverstone

Nel 2020 Masi ha deciso di impostare un approccio più severo sui track limits ... ognuno di questi casi sarà giudicato individualmente". Video: Hyundai Elantra 2021 (Mediaset) Metti mi piace su ...

VIDEO | Concerto banda della Polizia di Stato a Santa Severa, omaggio a Ennio Morricone

Nell’incantevole Castello di Santa Severa si è tenuto il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata. Ed è proprio al grande Ma ...

Nel 2020 Masi ha deciso di impostare un approccio più severo sui track limits ... ognuno di questi casi sarà giudicato individualmente". Video: Hyundai Elantra 2021 (Mediaset) Metti mi piace su ...Nell’incantevole Castello di Santa Severa si è tenuto il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata. Ed è proprio al grande Ma ...