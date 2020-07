Usa: Epstein a Maxwell, vai a testa alta, non come fuggitiva (Di venerdì 31 luglio 2020) NEW YORK, 31 LUG - "Non hai fatto nulla di sbagliato e devi iniziare ad agire in questo modo. Esci a testa alta, non come una criminale in fuga". E' il consiglio di Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

NEW YORK, 31 LUG - "Non hai fatto nulla di sbagliato e devi iniziare ad agire in questo modo. Esci a testa alta, non come una criminale in fuga". E' il consiglio di Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell ...

Ghislaine Maxwell, l’accusa nelle carte desecretate dal tribunale: partecipava agli abusi con Epstein

conquistava la loro fiducia e le introduceva al circuito sociale di Epstein, per poi indurle ad avere rapporti con lui (e, in alcuni casi, anche con gli amici di lui). In alcuni casi il ricatto ...

